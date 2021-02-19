İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme

13 Şubat'ta hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş için 14 Şubat'ta cenaze töreni düzenlendi.

Görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi ve İBB Başkanlığı'nda düzenlenen törenlerin ardından Topbaş, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verildi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze sonrasında Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde birlikte dua edip, 15-20 dakika sohbet ettikleri öğrenildi.

YENİ OTOBÜS ALIMI İÇİN ONAY İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre İBB Başkanı İmamoğlu cenaze töreninin ardından dua etmek için Fatih Sultan Mehmet'in türbesine geçti. Dua ederken Cumhurbaşkanlığı korumaları Erdoğan'ın türbeye geleceğini ve pandemi nedeniyle alanı boşaltmaları gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'ndan ricada bulundu.

İmamoğlu da “Gelsin, ben cumhurbaşkanımızı karşılarım” dedi. Erdoğan da türbeye geldi ve birlikte dua ettiler.

Daha sonra Erdoğan ve İmamoğlu 15-20 dakikalık sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun metrobüs hattına 300 yeni otobüs alımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın onayına sunulduğunu hatırlatarak imza beklediklerini aktardığı ve borçlanma talepler ile ilgili de onay beklediklerini söylediği kaydedildi.

TRABZON ESPRİSİ

Erdoğan ve İmamoğlu konuşurken yanlarına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın geldiği ve esprili bir sohbet gerçekleştirildiği öğrenildi. Erdoğan'ın belediye başkanlarına “aranız iyi mi?” diye sorduğu, Turan'ın “Birlikte çalışıyoruz”, İmamoğlu'nun “omuz omuza çalışıyoruz” diye yanıt verdiği belirtildi. Erdoğan'ın da “Tabi aranız iyi olacak ikiniz de Trabzonlusunuz” diye espri yaptığı aktarıldı.