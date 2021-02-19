İmamoğlu ile ilçe müftüsünden cami ve cemevi ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit ile birlikte Alemdağ Merkez Camii'nde kıldıktan sonra bölgedeki esnafa ziyaretlerde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Alemdağ Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne geçen İmamoğlu'na, Çekmeköy Müftüsü Akşit de eşlik etti.

Burada gerçekleşen toplantıda Alemdağ Mahallesi Muhtarı Cengiz Yıldız, dernek olarak inşa edecekleri Kur’an kursu için yardım taleplerini İmamoğlu'na iletti. İmamoğlu, konunun İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'ya iletilmesi talimatını verdi.

“KAMUNUN, ALEVİ VATANDAŞLARIMIZA BORCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

İmamoğlu ve Akşit'in cami derneğinden sonraki adresi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çekmeköy Cemevi oldu.

Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, cemevi girişinde çiçeklerle karşılandı. Gençlerle sohbet eden İmamoğlu, “Kararlılığınız gözlerinizden belli. Benim de kararlılığım, sizin gözlerinizden gelen enerjiyle var; onu bilin. Biz, size sadece yol yapacağız, hazırlayacağız; sonrası sizin” diye konuştu.

İbadethane kavramının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kimsesizlerin kimsesi olmak gibidir aslında Kur'an-ı Kerim'i anlamak. Böyle bir yolculuğu olduğu için tüm dünya coğrafyasında kabul görmüştür. Özellikle Anadolu İslam'ında, Anadolu Müslümanlığı'nda, inancında bizim yurttaşlarımızın, Alevilik kültürüyle büyüyen, yetişen insanlarımızın cemevleri ibadethanedir; nokta” dedi.

Cemevlerinin, kent içerisinde mekansal anlamda geri bırakılmış olmasının kendisini hüzünlendirdiğini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul'da yeni bir kültürden bahsetmiyoruz. Ben, İstanbul'da kamunun, Alevi vatandaşlarımıza karşı borcu olduğunu düşünüyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, Alevi vatandaşlarımızın cemevi girişimlerine katkı sunmak olacaktır” diye konuştu.

“Biraz önce, Cuma namazında Alemdağ'daydım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Müftümüzle orada namazımızı kıldık. Orada da o bölge için önemli olan, Kuran kursu tasarımıyla alakalı bir katkı talebi oldu.

* Müftümüz de oradaydı. Ona da katkımızı sunmak istiyoruz. Adil bir yönetici olmak, hak teslimiyse, burada da size bunları yapmak hak teslimidir. Kamunun bu tür hizmetleri, bir lütuf değildir.

“TOPLUMSAL BARIŞI ÇOK ÖNEMSİYORUM”

İmamoğlu, pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik zorlukların üstesinden de hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla aşılabileceğine dikkat çekti.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Namazda dua ederken, insanın kalbinden bazı şeyler geçer. Benim de kalbimden şu geçti: Toplumsal barışı çok önemsiyorum.

* Ne yazık ki, geçen hafta, bildiğiniz gibi şehitlerimiz oldu. Allah, rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Aileleriyle tek tek görüştüm. Gerçekten zordu konuşmak.

* İnşallah, hiçbir zaman böyle bir ortamı bir daha yaşamayız. Milletimize, derinden bir huzur diliyorum, barış diliyorum. Bu duayı, yine burada edeyim.

“BİRBİRLERİNİ TANIMADIĞI İÇİN YANLIŞ ŞEYLER DÜŞÜNEBİLİYORLAR”

İmamoğlu'nun ardından konuşan Müftü Akşit de “Önemli olan, insanların birbirleriyle kaynaşmasıdır” diyerek şunları kaydetti:

* Yaklaşık bir yıldır Çekmeköy'de görev yapıyorum. 5 yıl Kuşadası'nda görev yaptım.

* Göreve başladığımın ikinci gününde, Alevi derneğinin lokma aşına katıldım. ‘Bismillah' dedik, orada canlarla tanıştık.

* Dolayısıyla derneğimizin başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle tanışmak istedim. İnşallah bize gelirseniz, bir kahve ikramında bulunuruz.

* İnsanlar, birbirlerini tanımadığı için, bazen yanlış şeyler düşünebiliyorlar. Ama tanıdıkça, konuştukça insanlar birbirini daha iyi anlıyorlar.

* Bu vesileyle, Başkan'ımızın Çekmeköy'e olan bu ziyaretini ben önemsedim. Özellikle bu ziyaretin bu bölümüne katılmak istedim.

* İnşallah, bu malum salgın bittikten sonra, güzel bir şekilde kaynaşırız, bir araya geliriz, konuşuruz, ortak, güzel şeyler yapmaya çalışırız.