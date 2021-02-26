İmamoğlu: İnsana ‘yasak orman’ olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte ilçede yapımı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi.

Maltepe ve Ataşehir ilçeleri sınırları içinde bulunan Kayıdağı'ndaki 960 bin metrekarelik İSKİ'ye ait “Kayışdağı Yeşil Alanı”nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve Vakıf Sular Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Bu tür yeşil alanları, bütün doğallığını koruyarak, en masum biçimde vatandaşa açma anlayışında olduklarını belirten İmamoğlu, “Şehrin göbeğinde, şu sıkışıklığın dibinde müthiş bir nimet. Burada yapacağımız bir masraf da yok. Burayı, bu şekilde bir çalışma heyeti kurup, vatandaşa açmak arzumuz” dedi.

İmamoğlu, bu konuda bir engel olup olmadığını sorduğu yetkililerden “Burayı açarsak, koruyabilir miyiz endişesi var” yanıtını aldı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde geçen kaynak suyunun burada bulunduğunu belirten yetkililer bu açıdan korunması gerektiğini ifade etti.

“SINIRSIZ AÇMAKTAN BAHSETMİYORUZ”

İmamoğlu da “Bu kadar narin ve korunan bir alan olmasa, böyle kalmazdı zaten. Bu bir nimet. Dünyada da buna benzer yerler var. Tarihi bir su kaynağından bahsettiniz. Burayı sınırsız açmaktan bahsetmiyoruz ki zaten. Dünyada, ‘yasak orman' diye bir şey görmedim, bilmiyorum en azından gittiğim yerlerde. Bu, İstanbul'un belli yerlerinde var. Benim ruh halime aykırı. Buraya mesire yapsınlar, gelsin piknik yapsınlar, ateş yaksınlar peşinde değilim ki ben. Ben, ‘Alın şurayı açın' demiyorum. Ama şunu diyorum: Bu işe bir çalışılsın. Burada sular var. Sudan faydalanmak, sudan içmek vatandaş için niye olmasın ki yani? Bunu derken de burada 960 dönümü açalım iddiamız da yok. Buraya vatandaşım gelsin, burada yürüsün, sporunu yapsın. Atatürk Kent Ormanı, bunun bir örneği” ifadelerini kullandı.

“GENİŞ ANLAMDA BİLİMSEL BİR MASA KURALIM”

İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin, “Nurettin Sözen döneminde burası açıktı, kısmen kullanılıyordu. Sonra 20 yıldır burayı kapattılar, kimseyi almıyorlar” şeklindeki sözlerine de “Ben, insani konuşuyorum. Teknik insan değilim. İnsani konuşmamı yine yorumlayacak olan, teknik insanlardır. Bunun raporunu istiyoruz. İBB ve İSKİ, ortak akılla, bir geniş masayla buna hızlıca bir çalışsınlar” yanıtını verdi. Tarihi Kayışdağı Suyu'ndan içen İmamoğlu, alanda bir yürüyüş gerçekleştirdi.

ÖNCE ESNAF ZİYARETİ, SONRA CUMA NAMAZI

Kayışdağı'ndan Küçükbakkalköy Mahallesi'ne geçen İmamoğlu, Prestij Caddesi üzerindeki dükkanları ziyaret etti. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, Cuma namazını da İçerenköy Mahallesi'ndeki Sultan Alpaslan Camii'nde kıldı.