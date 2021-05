İmamoğlu: İstanbul’un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken binanın enkazında incelemelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu yıkılan binanın ruhsatsız olduğunu belirterek “Ne yazık ki İstanbul’un, var olan belki de en büyük tehdidini yine yaşanmış olduk. Ne yazık ki İstanbul’un bu sıkıntılı yapı stokundan her ortamda, her yerde bahsediyoruz. Allah korusun, şu anda burada bambaşka bir manzara ile karşı karşıya kalabilirdik. İnsanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlattık. Valiliğimizin, AFAD’ın koordinasyonunda, belediyemizin bütün birimleriyle şu an buradayız. Yanı sıra, biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoku ile ilgili biz de kendi analizlerimizi yapıyoruz ve hızlıca alınması gereken tedbirler var ise, bunları da valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağız. Ama günün sonunda şu net: İstanbul’un çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre, 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Ve bu, bir seferberlikle olur. Tekrar altını çizeyim; bunun siyaseti olmaz. Bunun A,B,C,D partisi olmaz” dedi.

“YIKILAN BİNAYLA İLGİLİ BİZE BAŞVURU YOK”

İmamoğlu, “Bu binayla ilgili daha önceden başvuru oldu mu size yönelik” sorusuna, “Yok. Biz, şu anda bir tetkik çalışmasının içindeyiz. Zeytinburnu da bunlardan bir tanesi. Tetkik, belli bir sıralamaya da geliyor. Silivri, Avcılar bitirildi; Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece çalışmaları sürüyor. Oradan bu tarafa doğru Bakırköy, Zeytinburnu geliyoruz… Bu, bizim kendimizce aldığımız birebir yapı stokunun analizi ile ilgili bir karar sonucu yaptığımız çalışmalar. Ama burayla ilgili bize, hiçbir başvuru ya da ihbar gelmemiştir” yanıtını verdi.

“VATANDAŞLARIMIZDAN KATKI BEKLİYORUZ”

İmamoğlu, “Yıkılan binanın olduğu yerde pazar kuruluyor. Fatih ve Zeytinburnu gibi bölgelerde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarınız olacak mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

* Bu, kolay bir iş değil; 1-1,5 yıla yakın bir zaman alacak. Ciddi de bir bütçe ayırdık. Bunu şu anda sağlama şansımız yok.

* Şöyle de bir zorluğumuz var: İnsanlarımıza bundan çağrı yapıyorum. Evine girmek istediğimiz, binasına girip tespit yapmak istediğimiz bazı binalara, belediyeler sokulmuyor bile. Yani bu yaşanıyor. Yani insanlar, yüzleşmekten uzak duruyor. İnsanlar hala kentsel dönüşümü bir ticari alan gibi düşünüyor.

* Bu, ticari bir alan değildir. Evet; devletin, hükümetin, belediyelerin, hepimizin sorumluluğu var, ama unutulmasın ki, dönüşümde en önemli sorumluluk yine vatandaşa da düşüyor.

*Beraber, paylaşımcı bir biçimde, yani bir ticari kazanç alanı değil bu, insanların canını güvence altına alma alanıdır. Dönüşümü böyle hissetmeli, pazarlık arsası, pazarlık borsası şekline dönüştürülmelidir. Bu manada vatandaşlarıma da lütfen dönüşümle ilgili atılan her adıma saygıyla ve güvenle baksınlar. Zaten devletin kurumları işin içerisinde.