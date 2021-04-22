Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul arazisinden seslendi: Vatandaşımız beton kanalı engelleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un güzergahında yer alması planlanan Sazlıdere Baraj Gölü çevresinde incelemelerde bulundu.

Kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, “Bizim için Avrupa Yakası’ndaki her litre tatlı su önemli” diyen İmamoğlu, çiftliklerin hayatlarını idame ettirmesi ve burada yapılan tarımın önemini de vurguladı. Kanal İstanbul projesi hakkında konuşan İmamoğlu,

* Burada koca koca binaları gururla tanıttılar. 50-30-40 kat bina silüetleri koydular. Sonra ne olduysa onlar bir gecede yatay mimariye, villalara döndü. Tamamen gerçek dışı. Doğaya büyük bir ihanet. Ama bunu engelleyeceğiz. Vatandaşımız bunu yaptırtmayacak.

İmamoğlu, görüntüleri “Taht Oyunları” dizisinin jenerik müziği eşliğinde TikTok hesabında yayımladı. “İstanbul bu “beton kanalı” engelleyecek. #YaKanalYaİstanbul” notuna yer verdi.

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