İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz mayıs ayında “Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı ile duyurduğu “askıda fatura” uygulaması kısa sürede bir yardım hareketine dönüştü.

İhtiyaç sahipleri ile yardımseverleri ‘askidafatura.ibb.gov.tr’ adresinde buluşturan sosyal destek kampanyasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ‘aile destek paketi’, ‘anne-bebek destek paketi’, ‘eğitim destek paketi’ ve mobil büfelerden Halk Ekmek dayanışması eklendi.

Bugüne kadar yapılan desteklerin toplamı 31 milyon TL’yi aştı. Askıda alınan fatura sayısı 201 bini geçti. Aile destek ve anne-bebek destek paketlerinde 1 milyon 200 bin TL’yi aşkın yarımlar toplandı. Öğrenci destek paketinde ise 900 bin TL’yi aşkın yardımlarla 3 bin 657 öğrenciye ulaşıldı.

“PAHALILIK VE İŞSİZLİK MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZI ZORLUYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Pahalılık ve işsizlik milyonlarca vatandaşımızı zorluyor. Onların derdine İBB iş birliğiyle hayırseverler yetişiyor” dedi.

Askıda Fatura kampanyasında 31 milyon TL’nin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirten İmamoğlu, bağışlanan Halk Ekmek sayısının ise 628 bini bulduğunu söyledi.