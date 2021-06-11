İmamoğlu paylaştı: Bu fotoğraf ülkemiz için umuttur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilecek 541 itfaiye eri için dün yazılı sınav yapıldı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan sıva bin 933 kişi 3 farklı salonda girdi.

Sınav salonundan bir görsel paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu fotoğraf ülkemiz için umuttur. Dün yapılan İstanbul İtfaiyesi giriş sınavında üç salonda 1933 genç yazılı sınava girdi. Torpil yok, kayırma yok, her şey şeffaf, her şey kameralar önünde. Hepsine başarılar” ifadelerini kullandı.