İmamoğlu uyardı: Bu mesele tüm yöneticilerin uykusunu kaçırmalı

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan “As Fatih Kent Sitesi”, 2017 yılında riskli bölge ilan edildi. 31 Ocak 2020'de 3'te 2 çoğunluğu sağlayan site sakinleri, KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine sunduğu, “Örnek Yerinde Dönüşüm Modeli”nde karar kıldı.

KİPTAŞ, Şubat 2020'de, taslak proje ve ön fizibilite çalışmalarını tamamlayarak site sakinlerini temsil eden heyeti bilgilendirdi. Şubat 2020 itibariyle hızlanan görüşmelere ve çalışmalara, 2020 Mart'ında pandemi nedeniyle 3 aylık bir ara verildi. 19 Haziran 2020'de yeniden başlayan çalışmalarla birlikte, “avan mimari proje” ve proje görselleri hazırlatıldı.

8 SAATTE YERLE BİR OLDU

İlk sözleşme, 22 Ocak 2021'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanıklığında, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile site sakinlerini temsil eden heyet arasındaki görüşmelerde etkin rol oynayan Hatice Döğer arasında imzalandı. İmzaların atılmasının ardından; İBB, KİPTAŞ ve Bağcılar Belediyesi'nin ortak çalışmaları sonucunda, sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Her blok için 3 gün olarak belirlenen yıkımın, tek bir binada 8 saatte bitirilmesi, tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

TEMEL ATMA TÖRENİ

Yıkımı gerçekleştirilen “As Fatih Kent Sitesi”nin “Bağcılar Kiraz Evler” adıyla yeniden dönüşümü için temel atma töreni düzenlendi. Tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile hak sahibi vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sitenin 2017'de “riskli yapı” kategorisine alındığını belirterek “O dönemde de yine KİPTAŞ'la görüşmeler devam ederken, bugün de Allah'a çok şükür bir netice almanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür çalışmaların mutlaka hızlı bir süreçte İstanbul'da el birliği içerisinde devam etmesi gerekiyor. Toplum hep birlikte hareket ederse daha hızlı bir sonuca ulaşılır diye ümit ediyorum”dedi.

“DEPREM TÜM YÖNETİCİLERİN UYKUSUNU KAÇIRMALI”

İBB Başkanı İmamoğlu da konuşmasında, deprem gerçeğinin tüm yöneticilerin uykusunu kaçırması gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Uyum içerisinde İBB, KİPTAŞ kurumumuz, Bağcılar Belediye Başkanlığımız, bir arada iş üretti. Zor mu? Değil. Bu kurumlar uyum içerisinde çalışsa bile, bir husus olmadı mı gene yürümüyor. Nedir o? Vatandaşlarımız. ‘Bir daireme üç isterim, beş isterim… Öbürü iki verdi, sen üç ver…' Bu pazarlıkların daha öncesinde, vatandaşlarımızın can güvenliği var. Vatandaşımız, fedakarlığını ortaya koyacak. Vatandaşlarımız önceliğini buraya taşıyacak. İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner.”

“MALİYETİ 500-600 MİLYAR”

İstanbul’un dönüşümünün topyekun mücadele, bir arada çözüm üretmek ve devlet kaynaklarının aktarımından geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bunun İstanbul’a maliyeti, 500-600 milyar liradan aşağı değil. Artan maliyetlere belki daha da yukarıda. Bunu rutin hızla, süratle yaptığımız takdirde, 80-100 sene lazım. Bitmez; olmaz. Bu seferberliği yapıp, dayanıklı bir kent olduğumuz zaman başka sorunları da daha hızlı çözeriz; yaşam kalitesini arttırırız, daha keyifli bir yaşamı süreriz. Bazen kurumsal uyuşmazlıklarla karşılaştık. Kimi zaman, vatandaşın, birçoğunun kabul etmesine rağmen farklı duygularla süreci manipüle etmeye çalışan gruplarla karşılaştık. Bunun B partisi C partisi, A partisi yok. Benim için hiç yok. O bakımdan, her kim olursa olsun mücadelemizi en üst safhada verip insanlarımızın sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“HEPİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM”

Süreçte emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşları teşekkür eden İmamoğlu, konuşma yaptığı platforma, KİPTAŞ'la ilk sözleşmeyi imzalayan hak sahibi Hatice Döğer'i davet etti. Döğer Bugün bizim bayramımızdır” sözleriyle duygularını dile getirdi. İmamoğlu'nun Döğer'e yanıtı, “Kahve içmeye geleceğim size” oldu. Bunun üzerine diğer hak sahiplerinden, “Bize de gelin” sözleri yükselince, İmamoğlu, yanıtını, “Hepinize geleceğim” şeklinde değiştirdi. Konuşmaların ardından; hak sahipleriyle birlikte butonlara basıldı ve Kiraz Evler Sitesi'nin temeline ilk beton atılmış oldu.

“5 YIL ÖNCE SİTEMİZ YIKILDI, MAĞDURUZ”

Temel atma töreninin ardından Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 5 yıl önce yıkılan Türk Hava Yolları Sitesi’nin hala yapılmadığı için mağdur olan Aysel Özer ve eşi Saadetin Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. Aysel Özer, programın ardından tören alanından ayrılan İmamoğlu’nun aracının bulunduğu konvoyun önünü keserek konuşmaya çalıştı. Özer, görevliler tarafından konvoyun önünden çekildi. Aysel Özer’in eşi Saadettin Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan KİPTAŞ ile görüşmek için söz aldıklarını anlatarak “Sözlerini yerine getirdiler ama KİPTAŞ işi yokuşa sürüyor. Biz de onları biraz rest etmesini istemek üzere buraya geldik. Ancak buradan fişek gibi kaçtılar. Bu halktan bu kadar kaçılır mı? Beş senedir kiradayım. Evimiz yıkıldı. Bize kimse sahip çıkmıyor” dedi.