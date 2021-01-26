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İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin yönetimi tarafından zorla tutulan kayıp yakınlarına ulaşmak isteyen Uygur Türkleri için aracı oldu. 17 gündür Çin Konsolosluğu önünde yakınlarından haber almak için eylem yapan Uygur Türkleri’nin kayıp yakınlarına ilişkin dilekçeleri, İmamoğlu’nun aracı olmasıyla konsolosluk yetkilileri tarafından kabul edildi.

Güncellenme: 16:51, 26/01/2021
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İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu

İstanbul’daki Çin Konsolosluğu önünde 17 gün süren protesto eylemiyle ilgili “World Uyghur Congress” hesabından yapılan paylaşımda, 17 günlük eylemin ardından konsolosluk yetkililerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  yardımıyla Uygurların kayıp yakınlarına ilişkin belgeleri almayı kabul ettiğini duyurdu.

İmamoğlu kendi hesabından bu paylaşımı alıntılayarak “Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle ve insani olarak elimden gelen gayreti göstereceğim. Görüşmede karşılıklı olarak bana duyulan güven için teşekkürler” dedi. Uygur Türkleri'nin temsilcileri 16 Kasım günü İBB Başkanı ile buluşmuş ve sorunlarını anlatmıştı.

İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri, Çin yönetimi tarafından kamplarda zorla tutulan aile bireylerinin durumu öğrenmek ve görüşebilmek için 17 gündür Çin Konsolosluğu önünde eylem yapıyordu.

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Yayınlanma Tarihi:16:43,