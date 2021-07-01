İmamoğlu, yoğun çabayla yangını söndüren itfaiye personelini kutladı: Sizlerle gurur duyuyorum

Esenyurt Örnek Mahallesi 1373 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi.
Saat 12:37 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Bahçeşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
İMAMOĞLU: SİZLERLE GURUR DUYUYORUM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da itfaiye personelinin zorlu mücadelesini sosyal medya hesabından kutladı.
Esenyurt'taki yangına müdahale sonrası çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan İmamoğlu, “Ayağınıza taş değmesin Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.