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İmamoğlu’na çocuklarından anlamlı Babalar Günü hediyesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocukları, Babalar Günü'nde anlamlı bir hediye verdi. Canlı türlerini korumak için sembolik olarak 3 fil sahiplendiğini paylaşan İmamoğlu, tüm vatandaşları da çağrıda bulundu.

Güncellenme: 22:04, 20/06/2021
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İmamoğlu’na çocuklarından anlamlı Babalar Günü hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocukları, babaları adına Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan (WWF) canlı türlerini korumaya destek olmak için sembolik olarak 3 fil sahiplenerek Babalar Günü hediyesi verdi.

İmamoğlu, aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu'nun çocukları Beren, Semih ve Selim’in, “Sevgili babacım, duydum ki bu filin de senin kadar harika bir babaya ihtiyacı varmış. Onu senin adına evlat edindik. Artık o da benim gibi varlığınla yarattığın güvenli dünyada yaşayacak” mesajına yer verdiği görüldü.

ÇAĞRIDA BULUNDU

İmamoğlu, “Babalar Günü'nde çocuklarım, benim adıma Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın canlı türlerini korumak için yaptığı çalışmalara destek olmak için sembolik olarak 3 fil sahiplenmişler. Beren, Selim ve Semih sizi de desteğe davet ediyor. Hepinizi seviyorum” diyerek tüm vatandaşları hayvan sahiplenmeye davet etti.

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