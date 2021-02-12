İmamoğlu’na kumpas kurmuşlardı, 8 ay sonra iddianame hazırlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer’in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın alıp, dağıtımını yapmıştı. Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen kameraman Mahmut Dölek, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturup yanlış bilgiler vermeye zorlayarak asparagas bir haber kurguladı. Söz konusu olayın ortaya çıkması üzerine İmamoğlu'nun şikayeti üzerine olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçtikten sonra 4 kişi hakkında İstanbul Büyükçekmece 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İMAMOĞLU ŞİKAYETCİ OLDU

Yapılan haber sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Savcılık, Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, çiftçi gibi arkadaşı Ömer Tuncel, cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman’ın yanı sıra Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer’in ifadelerini aldı.

“MİZAH İÇİN ÇEKTİK”

Zanlılardan Mahmut Dölek'in savcılıkta verdiği ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’nun limon üreticileri hakkında atmış olduğu bir sosyal medya mesajı üzerine bunu haber konusu yapmak istediğini, Ömer Tuncel ile röportaj ayarladığını, Emrah Toroman bahçeyi gittikleri yönünde ifade verdi. Dölek, arkadaşı Ömer Tuncel'in bahçesine gittiklerini ve limon üreticilerinin mağduriyetiyle ilgili röportaj yaptıklarını bunu amaçlarının ise mizah yapmaya yönelik olduğunu da belirtti. Diğer 3 zanlı ise suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası olayla ilgili hazırlanan iddianame Büyükçekmece 6.'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, zanlılara CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun itibarını sarsmak, yalan haber yapmak ve kamuoyu gözünde küçük düşürmek suçlamaları yöneltildi. 4 kişi hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Limon kumpasçısı Mahmut Dölek, konuyu sosyal medya hesabından, “Bekle beni İmamoğlu bekle beni İstanbul Mahmut Dölek geliyor” diye duyurdu. Dölek şu ifadeleri kullandı:

* Kamuoyunda limon vakası olarak bilenen ve tamamen habercilik adına yapmış olduğum çekimlerden dolayı savcılık iddianamesini tamamlayarak İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

* Böyle bir davanın Erdemli de açılması gerekirken, neden İstanbul'da açıldığı da ayrı bir merak konusu. Anladığım kadarı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beni deplasmana çekmek istemiş.

“BEKLE BENİ İMAMOĞLU”

* Ceza kanunun 125. Maddesine dayandırılarak açılan bu davada, Ekrem İmamoğlu’na kendi sahasında öyle bir hukuk dersi vereceğim ki, Ekrem İmamoğlu şaşkına dönecek.

* İnşallah diğer davalardan nasıl alnımın akıyla çıktıysam bu davadan da alnımın akıyla çıkacağım. Bu davadan beraat alacağımı kesin gözüyle bakıyorum. Ardından İmamoğlu’na tazminat davası açıp, aldığım parayı da Erdemli’de Kur’an kurslarına eşit bir şekilde paylaştıracağım.

* Hiç olmazsa Ekrem İmamoğlu’nun parasını, kendisinin sevmediği yerlerde yani Kur’an kurslarında bağış olarak kullanmak bana ayrı bir zevk verecektir. Gazeteci Mahmut Dölek yargıdan korkmaz, yargıya saygı duyar. Bekle beni İmamoğlu, bekle beni İstanbul Mahmut Dölek geliyor.