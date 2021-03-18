İmamoğlu’na verilen ceza hakkında flaş karar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda katıldığı “Abay Kunanbayoğlu Meydanı ve Anıtı”nın açılış töreni öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Eski Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada çıkan para cezası kararını değerlendiren İmamoğlu “Hukuka herkesin ihtiyacı var. Bir sanık olarak da ihtiyacı hissettim. Ama bir karar verildi, itirazımız devam edecek. Bu karara karşıyız. Çünkü hiçbir kusurumuzun olmadığını biz biliyoruz. Allah hiç kimseyi adil olamayan bir yargılamayla muhatap etmesin. Bence adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıya kaldık ama süreci takip edeceğiz. İstinaf aşaması var, daha sonra Yargıtay aşaması var” dedi.

“MÜNASEBETSİZ BİR GİRİŞİM”

İmamoğlu'na, Edirnekapı Şehitliği'nde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma töreninde bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisi de soruldu.

İmamoğlu “Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben, yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim; acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın, bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Ben, kendisinin önce, ‘Konuşmak istiyorum' dediğinde, ‘Konuşalım, bekleyin' diye cevap verdim. Sonra, orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yapacak bir şey yok. Kimdir, bilmiyorum; bakılır. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” yanıtını verdi.