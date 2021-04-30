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İmamoğlu’na yaktırılmayan meşale sönüyor

İktidarın İstanbul belediye seçimlerini kaybettiğinde ilk yaptığı icraat 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı İstanbul’dan Konya’ya taşımak olmuştu. Uluslararası bu etkinlik İstanbul’da yapılsa olimpiyat meşalesini Ekrem İmamoğlu taşıyacaktı. Ancak şimdi bu oyunların pandemi ve bütçe yetersizliği nedeniyle iptali gündeme geldi.

Güncellenme: 12:29, 30/04/2021
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İmamoğlu’na yaktırılmayan meşale sönüyor

Konya’da 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, 10-19 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Biz çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları’nı değer odaklı bir ortak proje olarak en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyorum” dedi.


5. İslami Dayanışma Oyunları Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni 19 Aralık 2019’da gerçekleşti.

Ancak organizasyonda sıkıntı çıktı. İlki ikisi Suudi Arabistan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncüsü Endonezya'da, dördüncüsü ise Azerbaycan'da yapılmıştı. Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği oyunlar atletizm, halter, boks, okçuluk başta olmak üzere 20 spor dalında düzenleniyor.

ERDOĞAN KONYA’YA MÜJDE VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran 2019’da yapılan İstanbul Ara Yerel Seçimi’ni Ekrem İmmaoğlu’nun kazanmasının ardından iki ay sonra “Konya'ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik” demişti.