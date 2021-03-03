İmamoğlu’ndan 2 yıl hapis istemi yorumu: “Bizim gündemimiz yoksulluk”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında seçim kampanyası döneminde eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 2 Mart günü görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve kamu haklarından mahrum bırakılmasını talep etmişti.

İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Genç Yetenek Gelişim Programı Ödül Töreni'nin ardından konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı şeylerde böyle gündem yaratılıyor sonra buzluğa konuluyor. İstediği zaman çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve üstünde tepinilmesi isteniyor. Ben böyle yapmayacağım” dedi.

“GÜNDEMİMİZ YOKSULLUK”

Türkiye'nin kronik ve kritik sorunları olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “En büyüğü yoksulluk. Sokakta yüzleşiyoruz, ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla bu ülkenin neresinde olursa olsun adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümü ile mücadele ederken burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı kalan süreçte en doğru kararı verir” diye konuştu.