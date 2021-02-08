İmamoğlu’ndan 8 meclis kararına veto

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumları Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde başlıyor.

İBB Meclisi'ne görüşülmek üzere sevk edilen gündem maddeleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilen 8 kararı veto ettiği görüldü.

İmamoğlu'nun veto ederek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderdiği kararların büyük kısmını tahsisler oluşturdu.

İBB MÜLKLERİ AKP'Lİ BELEDİYELERE VERİLMİŞTİ

Mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li Esenler Belediyesi'ne tahsis edilmesi İmamoğlu tarafından veto edildi.

Bayrampaşa Şehir Parkı'nın kullanım hakkının ve Altıntepsi Mahallesi'nde üzerinde Gençlik Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve Aile Sağlığı Merkezi bulunan parselin 15 yıl süreyle AKP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsisi kararları İmamoğlu tarafından meclise iade edildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ek hizmet binası olarak kullanılan İSKİ hizmet alanında kalan Alibeyköy Güzeltepe'deki parsellerin 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li ilçe belediyesine tahsis edilmesi kararı da veto edilen kararlar arasında.

YETKİ REDDİ DE VETO EDİLDİ

Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun, İBB'ye ait sosyal konutların, deprem riskine karşı ihtiyaç ve hak sahiplerine kiralanıp satılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmesine ret kararı da veto edilerek meclise gönderildi.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Başakşehir'deki İBB parselinin park ve yeşil alan lejantına alınması, başka bir parselin de “kapalı ve açık semt spor alanları ile ticaret-konut alanı” lejantına alınmasına ilişkin imar planı değişikleri de veto edildi.

İstanbul İmar Yönetmeliği taslağına ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli meclis oturumunda alınan karar da yeniden görüşülecek.