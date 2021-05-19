İmamoğlu’ndan çelenk tepkisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan tören düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da resmi törene katıldı.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği resmi kutlama programı anons edilirken “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesine uygun olarak icra edilecek çelenk sunma merasimini arz ediyorum” denildi.

Resmi tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Resmi tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

İBB AYRI TÖREN DÜZENLEDİ

Resmi törenin ardından İBB'nin ayrı tören düzenledi. İBB'nin genç çalışanlarından Canem Kurtoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirirken, İBB Spor Kulübü'nün karate dalında Ümitler Avrupa Şampiyonu olan sporcusu Zeynep Kökbiber, Atatürk için yazdığı şiiri okudu.

Daha sonra İmamoğlu, İBB çelengini zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. İmamoğlu'nun ardından, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu. İmamoğlu, törenin ardından yaptığı açıklamada resmi tören öncesinde yapılan yönetmelik hatırlatmasını eleştirdi:

BU KARARDAN GERİ DÖNÜLMELİ

– Genelge gereği bir tanımlama var ve bir tek çelenkle tören yapılıyor. Bu yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmalarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Düzeltilmesi lazım.

CUMHURBAŞKANI'NA DUYURUYORUM

– Biz burada töreni devam ediyoruz' dedik. Tabi bürokrasiye bizim bir şey diyecek halimiz yok. Onlar, bir genelgeyi uyguluyorlar. Onlarla bir mücadelemiz yok. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye’sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'na, yetkililere bunu duyuruyoruz. Biz, bu şekilde kutlanacağını bildiğimiz için bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak davet yaptık. Teşekkür ediyoruz, katılım gösterdiler.