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İmamoğlu’ndan dikkat çeken Kanal İstanbul paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kanal İstanbul’un yok edeceği tarım arazilerinin ve su havzalarının videosunu paylaşarak “İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:10, 10/04/2021
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Son günlerde yapılan açıklamalarla tekrar alevlenen Kanal İstanbul tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

İmamoğlu, hesabından Kanal İstanbul'un yok edeceği verimli tarım arazilerinin ve su havzalarının videosunu paylaşarak projenin yaratacağı tahribata dikkat çekti.

İmamoğlu “İstanbul'u korumak, vatanı korumaktır. Beton Kanal'ın yok edeceği İstanbul'un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor” dedi.

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