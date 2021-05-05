İmamoğlu’ndan ‘el bağlama’ esprileri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçtiğimiz yıl İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlamasıyla ilgili saygısızlık yaptığı gerekçesi ile inceleme açıldığı ortaya çıkmıştı.

“BAK ELİN ARKADA GEZİYORSUN”

İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan ‘eller arkada’ incelemesi hakkında ilk tepkiyi esprili bir şekilde verdi. Sarıyer Duatepe'de dün gerçekleştirilen inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e “Bak elin arkada geziyorsun” diyerek takılan İmamoğlu, “Arada karışık yap. Bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun ki kafaları karışsın. Hayır, tek tip yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Karadeniz'de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” dedi.

Şükrü Genç ise, İmamoğlu’na, “Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlar. Ama biz burada hep böyle yürüyoruz” diyerek takıldı. İkilinin diyalogu gülüşmelere neden oldu.