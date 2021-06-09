İmamoğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu icraatlar konusunda eleştiriler yöneltmişti.

İmamoğlu o anların videosunu sosyal medyadan paylaşarak, eleştirilere İBB’nin yaptığı icraatların görüntüleriyle yanıt verdi.

“Söz uçar icraat kalır” diyen İmamoğlu, “Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017'de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlarımızın sadece bir kısmı… Gerisi videoda” diyerek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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