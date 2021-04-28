İmamoğlu’ndan Halk Ekmek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’in yeni fabrikasının yapımıyla ilgili son durumu aktardı. 96 milyon TL’lik yatırım yaparak fabrikanın yüzde 41’ini tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Yeni fabrikamızla daha çok İstanbulluya sağlıklı ve ucuz ekmek üreteceğiz. Fabrikamız olağanüstü hallerde de kesintisiz üretim yapacak” dedi.

YENİ YÖNETİM FABRİKAYA 96 MİLYON LİRA HARCADI

İBB’den yapılan bilgilendirmede Ocak 2019’da yapımı başlanan fabrikanın Haziran 2019’a kadar 1 milyon 546 binlik yatırımla yüzde 1’inin tamamlandığı, yeni yönetimle Nisan 2021’e kadar 96 milyon 153 bin lira harcanarak yüzde 41’inin tamamlandığı belirtildi. Fabrikanın açılmasıyla birlikte 40-1000 gr arası yuvarlak, baton, baget, dilimli, tavalı, Türk tipi ekmek, pide, tost ekmeği çeşitleriyle üretim yapılacak.

“ZOR DÖNEMİ DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ”

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, “Halkın ekmeğini büyütmeye devam edeceğiz, bu zor dönemi büyük bir dayanışmayla aşacağız” açıklamasında bulundu.

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