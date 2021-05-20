İmamoğlu’ndan hayvan üreticilerine destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de bir dizi incelemede bulundu. Yenilenen Müjdat Gürsu Stadı'nın açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra hayvancılık yapan köylülerle bir araya geldi. İmamoğlu, ilk durağı olan Çantaköy'de, bir koyunun kuzularını doğurmasına tanıklık etti. Yetiştirici köylülerle sohbet eden İmamoğlu, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık'tan bilgi alıp, İstanbul Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kani Tunca'dan sorunları dinledi.

“MALİYETİN YÜZDE 60'I YEMDEN”

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, Başlarda yetiştiricilere yönelik canlı hayvan desteği vermeyi düşündüklerini fakat asıl sorunun otlak eksikliği olduğunu gördüklerini anlattı. Atalık “İstanbul'da mera, çayır, otlak sorunu var. Her taraf ya ekiliyor ya binalar kaplamış vaziyette. Birlik yönetimi arkadaşımız dedi ki; ‘Bize bir iyilik yapmak istiyorsanız, bize yem lazım'. Hayvancılık maliyetinin yüzde 60'ı yem maliyeti. Birlikte çalışarak, hayvancılıkla uğraşan, birliğe kayıtlı 476 tane çiftçimize, toplam 1200 ton besi yemi dağıtıyoruz. Bunların peşine büyükbaş hayvanlara destek vereceğiz” dedi.

“HAYVANCILIK, TARIM VAR OLACAK Kİ, MİLLET DOYACAK”

İstanbul Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kani Tunca da “Özellikle son 2 senede yem maliyetlerimiz arttı. Girdiler çok fazla. Mazot biliyorsunuz keza öyle. Ne yazık ki yata mazot 3 lira, çiftçiye gelince 7 lira” sözleriyle sorunlarını özetledi.

İmamoğlu da tarım ve hayvancılığın hayatın damarı olduğunu vurgulayarak “Hayvancılık bitmeyecek, tarım bitmeyecek. Var olacak ki, doyacak bu millet. Zaten burada eksikleri gidermek için öncü işler yapalım dedik. İstanbul, tek başına baktığında bir tarım şehri değil. Ama tarımı da olan, tarımı da güçlenmesi gereken bir şehir. Bir de bizim burada yaptığımı işler, hamleler Türkiye'nin her yerinde duyuluyor ve orada da insanlar başlıyor hamle yapmaya. Biz de bu işe destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİYİ YAŞATIRSAN, İNSANLAR DA YAŞAR”

İmamoğlu, Çantaköy'den sonraki Değirmenköy'e geçti. İmamoğlu, köy ayranı eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu şunları söyledi:

* Çiftçiyi yaşatırsan, çiftçi üretirse, insanlar da yaşar. Dünya güzeli topraklar var. Bu alanlar, elbette İstanbul şehrine tek başına bakamaz. Bu mümkün değil ama o kadar büyük katkı sunar ki. Tarımın hiçbir hamlesinden vazgeçmeyiz. Herkes kente giderse, insanlar üretmezse, topraktan ürün çıkmazsa, oradan hayvan yetişmezse biz neyle besleneceğiz? Bu olmaz. Bakın ne güzel; çiftçiye fide desteği veriyoruz, oradan ürün çıkıyor. Sütümüzü bu coğrafyadan alıyoruz, sizleri destekliyoruz.

* Küçük ve büyükbaş hayvanları farklı metotlarla, yeminden başka unsurlarına kadar destekliyoruz; bunu artıracağız. Fiziki imkanlarının iyi ya da yerinde olup olmadığına bakıyoruz. Sulama tesisleri, kanal temizliği… İlk defa İstanbul'un gündeminde, İstanbul'un tarımı var. Sizin topraklarınız, sizin üretiminiz var. Bunu büyüteceğiz; bu başlangıç. Çiftçimizin yanındayız. ‘Köylü, milletin efendisidir' demiş Atatürk. Ne güzel demiş. Hep güzel şey söylemiş. İnsan, güzel şeyler söyleyen liderleri özlüyor bazen.

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