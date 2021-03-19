Ekrem İmamoğlu’ndan Pervin Buldan’a ‘Nevruz’ telefonu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak, Nevruz Bayramı’nı kutladığını belirtti.

HDP Basın Bürosu'ndan konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle oldu:

* İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Newroz Bayramını kutladı.

* HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.

* Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu'nun Newroz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.