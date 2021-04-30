İmamoğlu’ndan İBB kiracılarına müjde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük kapanma süresince İstanbul'da alınan önlemleri sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu İGDAŞ ve İSKİ'nin kapanma döneminde konut ve küçük esnafın gazını, suyunu kesmeyeceğini belirterek “Kapanma dönemine gelen son ödeme tarihli faturalar mayıs sonuna kadar ödenebilecek” dedi.

MAYIS KİRASI ALINMAYACAK

İBB'nin gayrimenkullerinde kiracı olan esnaftan da mayıs ayında kira almayacaklarını duyuran İmamoğlu “İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır” dedi.

100 BİN YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK

Sosyal yardımların da süreceğini vurgulayan İmamoğlu 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımına başladıklarını belirtti. Zabıtanın İstanbul'da her alanda hizmet vereceğini aktaran İmamoğlu “ Yaş almış vatandaşlarımız alışveriş gibi konular da yardıma ihtiyaç duyarsa İBB zabıtasını arayabilirler. Halk Ekmek ve Hamidiye Su aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek” dedi.

TOPLU TAŞIMA ÖNLEMLERİ

İmamoğlu toplu taşımada alınan önlemleri şöyle anlattı:

“ Otobüslerimiz sabah saat 04.30'dan gece yarısına kadar, metrobüs ve havalimanı hatlarımız 24 saat boyunca çalışacak. Metro seferlerimiz sabah 06.00-21.00 arası 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir hatları aynı tarifesine devam edecek.”

2 KREŞ AÇIK OLACAK

İmamoğlu, Esenyurt ve Bahçelievler’deki Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik merkezlerinin de açık olacağını söyleyerek “Sağlık çalışanlarımız ihtiyaç duyarsa çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler” diye konuştu.

EVDE BAKIM HİZMETİ SÜRECEK

İmamoğlu alınan diğer önlemleri şöyle özetledi:

* Tıp merkezlerimiz çalışacak evde bakım hizmeti sürecek. Hastalarımız merak etmesin, evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek. Bu süreçte psikolojik destek hattımız ile yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 numaralı telefondan uzman psikologlarımızdan 09.00-16.00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

* İstanbul'a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe yolları inşaatı, Kurbağalıdere çevre düzenlemesi bu süreçte bitirilecek. Başakşehir Ispartakule'de çok önemli bir üst geçit çalışmamız var. Çalışma nedeniyle yol kapanmıştı. Yoğun bir çalışmayla yolumuzu da 17 Mayıs Pazartesi günü hizmete açacağız. Size hazır hale getireceğiz.

* Her zaman olduğu gibi bu dönemde de maddi manevi tüm gücümüzle siz değerli İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. Çok daha sağlıklı bir İstanbul ve Türkiye umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. “