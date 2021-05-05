İmamoğlu’ndan inceleme hakkında ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan ‘eller arkada’ incelemesi hakkında ilk kez konuştu.

İmamoğlu, “Bu kadar absürt bir kavram bu kadar kötü bir soruşturma başlangıcı diyelim. Böyle bir sürecin ortaya çok kötü bir ortam. O kadar absürt ki benim izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu süreci başlatanın sahibi yok tam olarak. Yani iş bakanlıktan, başsavcılığa, başsavcılıktan CİMER’e kadar gitti. Absürtlük devam ediyor” dedi.

Soruşturmanın bir diğer gerekçesi olan HDP'li Belediye Başkanı'nı ziyaret etmesine de ilişkin konuşan İmamoğlu, “Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde Batman’daki düğüne gittiğim bir gezide o dönem Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. Ben milletin iradesine karşı duran her hususa ilgili açıklama yaptım açıklama yapmaya devam edeceğim. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına eşimle birlikte Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ediyorum, “Bunu en güzel duvarınıza asın” diyorum o da “Siz seçin en güzel duvarı asalım” diyor. Bundan böyle bir anlam çıkarmak acizliktir” ifadelerini kullandı.