İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul tepkisi

İSKİ, “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve lise öğrencileri arasında ‘'İklim değişikliği ve su” temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren ortaokul ve lise öğrencisi toplam 6 ressam adayı için ödül töreni gerçekleştirildi.

Kağıthane'deki İSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, suyun bir medeniyet ve hayat kaynağı olduğunu belirterek bu durumun pandemi süreciyle daha da anlaşılır hale geldiğini söyledi.

“Suyun bir de ‘ayak izi' var” diyen Mermutlu, “Su ayak izi, kısaca ifade etmek gerekirse, bir ürünün başlangıcından nihai ürün haline gelinceye kadar bütün üretim aşamasında kullanılan su miktarıdır. Örneğin gereksiz kullandığımız bir A4 kağıdı ile 10 litre suyu israf etmiş oluyoruz. 200 gram patates cipsi için 185 litre, bir hamburger için 8 bin litre su harcıyoruz. Yani suyu sadece kullanırken harcamıyoruz” dedi.

“BETON KANAL, TAHRİBATA NEDEN OLACAK”

Törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'un son 2 yılının kurak geçtiğine dikkat çeken önemli uyarılarda bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

* Artık İstanbul'da doğanın, çevrenin talan edilmemesi, heba edilmemesi ve korunması gerekiyor. İstanbul'un doğasını tehdit eden birçok şey yaşanıyor.

* Sonuç olarak, bir ‘Beton Kanal' ile İstanbul'un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, İstanbul'un ‘mega proje' kavramının da değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

*İstanbul'un mega projesi, sağlıklı, yaşanabilir bir kent var edebilmek. Bu uzun soluklu bir mücadele olacak. Önümüzde varsa bazı engeller, tehditler, önümüze dikilen ‘mega proje' adı altında İstanbul'un geleceğini tehdit edecek unsurlar; bunlara akılla, bilimle, hukukla, kanunla karşı durmak da sorumluluğumuzdur.

* Belki de dışarıda şövalyelerde dizili olan resimlerde, o karşı duruşu beraber görebiliriz. Yani hem çocuklarımızın hem gençlerimizin o tehdidi, o korkuyu hissederek onları kaleme almaları, çizmeleri, bence bu tür tehditlere karşı hem bir karşı duruş hem de aslında ne kadar duyarlı bir nesille bir arada olduğumuza bir işaret.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

İmamoğlu, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini ve ödüllerini verdi. Ortaokul birincisi Nazi Peri İrem Kurt ve lise birincisi Öykü Karabulut, yarışma dışı yaptıkları birer eserlerini İmamoğlu'na takdim etti. Öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve İSKİ yöneticileriyle toplu fotoğraf çektiren İmamoğlu, sergilenen eserleri inceledi.