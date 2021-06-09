İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul tepkisi: “Beton Kanal’da mesele duygusal”

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde talip olduğu, ancak merkezi idarece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Yakuplu’daki meşelik alanı, İBB Başkanı sıfatıyla ve “Yakuplu Kent Ormanı” adıyla hizmete açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da açılışta İmamoğlu’na eşlik etti.

KANAL İSTANBUL UYARISI: HATADAN DÖNÜN

İmamoğlu, konuşmasında 26 Haziran'da ilk kazmanın vurulacağı açıklanan Kanal İstanbul projesine karşı eleştirilerini ve tepkisini tekrar dile getirdi. İmamoğlu şunları söyledi:

“Efendim, ‘Kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje.' Ya Allah’ın aşkına; şundan daha milli bir proje var mı? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak ve geliştirmek, yeşil alanları büyütmek, geleceği kurtarmaktır. O ‘Kanal' denilen meselenin içindeki, kanal değil; sağına soluna dikilecek şu binalar… Mesele o. Mesele yine duygusal. Bizim o işe tahammülümüz yok. İstanbul buraya kadar geldi. Buraya tahammülümüz yok. Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına yapmayın. Ama bak bunun olur. ‘Efendim, millet bahçeleri yapıyoruz,' Allah razı olsun. Daha fazlasını yapın. Daha fazla yeşil alanlar yapın; ama bunu yapmayın. Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz, yalvarıyoruz hatanızdan dönün. Yanlış yapıyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde talip olduğu, ancak merkezi idarece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Yakuplu'daki meşelik alanı, İBB Başkanı sıfatıyla ve “Yakuplu Kent Ormanı” adıyla hizmete açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da açılışta İmamoğlu'na eşlik etti.

KANAL İSTANBUL UYARISI: HATADAN DÖNÜN

İmamoğlu, konuşmasında 26 Haziran'da ilk kazmanın vurulacağı açıklanan Kanal İstanbul projesine karşı eleştirilerini ve tepkisini sürdürdü. İmamoğlu şunları söyledi:

“Efendim, ‘Kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje.’ Ya Allah’ın aşkına; şundan daha milli bir proje var mı? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak ve geliştirmek, yeşil alanları büyütmek, geleceği kurtarmaktır. O ‘Kanal' denilen meselenin içindeki, kanal değil; sağına soluna dikilecek şu binalar… Mesele o. Mesele yine duygusal. Bizim o işe tahammülümüz yok. İstanbul buraya kadar geldi. Buraya tahammülümüz yok. Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına yapmayın. Ama bak bunun olur. ‘Efendim, millet bahçeleri yapıyoruz,' Allah razı olsun. Daha fazlasını yapın. Daha fazla yeşil alanlar yapın; ama bunu yapmayın. Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz, yalvarıyoruz hatanızdan dönün. Yanlış yapıyorsunuz. Elinizdeki yetkiyle, İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türkiye’nin geleceğini, tehdit altında bulunduramazsınız. Marmara Denizi’ni yok edemezsiniz. Birçok gerekçesi var. O bakımdan buradan ben, bu derin mesajı vermek zorundayım.”

“BURADAKİ MEŞELİĞİ KURTARDIK”

İmamoğlu, açılışı yapılacak alanın meşe ağaçlarından oluşan tarihi bir orman olduğunu belirterek “Yaşı çok yüksek meşe ağaçlarımızı görüyorsunuz. Şunu ne yazık ki ifade edelim; buradaki meşeliği biz kurtardık aslında. Özellikle çevredeki yoğun yapılaşma, suların yön değiştirmesi, drenaj ile ilgili sorunlarından dolayı, aslında birçok meşeyi kaybettik burada. Burada ciddi bir altyapıyla, sıkı bir drenaj sistemi ile şu anda buradaki ağaçların yaşamı kurtuldu. Yüzlerce yetişkin ağaç dikildi, yeni ağaçlar dikildi; ağırlıklı meşe olmak üzere. Aslında yok olmak üzere olan bir ormanı, yeniden orman olarak geleceğe taşımış olduk. Ya bu ne ile ölçülür, neyle ölçülür? Hiçbir şeyle ölçülemez. Ölçüyü söyleyeyim mi size? Tam şu karşıdaki manzaraya bakın. Orada bir manzara var. Orman gibi gözüken, o büyük betonları göreceksiniz orada. Orası, Esenyurt. Ve ne yazık ki, Türkiye’nin en derin imar facialarının birini yaşandığı semti görüyorsunuz orada.. Şimdi Allah aşkına soruyorum size; o mu güzel, bu mu güzel” diye sordu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve Yakuplu Kent Ormanı hizmete girdi.

. Marmara Denizi’ni yok edemezsiniz. Birçok gerekçesi var. O bakımdan buradan ben, bu derin mesajı vermek zorundayım.”

“BURADAKİ MEŞELİĞİ KURTARDIK”

İmamoğlu, açılışı yapılacak alanın meşe ağaçlarından oluşan tarihi bir orman olduğunu belirterek “Yaşı çok yüksek meşe ağaçlarımızı görüyorsunuz. Şunu ne yazık ki ifade edelim; buradaki meşeliği biz kurtardık aslında. Özellikle çevredeki yoğun yapılaşma, suların yön değiştirmesi, drenaj ile ilgili sorunlarından dolayı, aslında birçok meşeyi kaybettik burada. Burada ciddi bir altyapıyla, sıkı bir drenaj sistemi ile şu anda buradaki ağaçların yaşamı kurtuldu. Yüzlerce yetişkin ağaç dikildi, yeni ağaçlar dikildi; ağırlıklı meşe olmak üzere. Aslında yok olmak üzere olan bir ormanı, yeniden orman olarak geleceğe taşımış olduk. Ya bu ne ile ölçülür, neyle ölçülür? Hiçbir şeyle ölçülemez. Ölçüyü söyleyeyim mi size? Tam şu karşıdaki manzaraya bakın. Orada bir manzara var. Orman gibi gözüken, o büyük betonları göreceksiniz orada. Orası, Esenyurt. Ve ne yazık ki, Türkiye’nin en derin imar facialarının birini yaşandığı semti görüyorsunuz orada.. Şimdi Allah aşkına soruyorum size; o mu güzel, bu mu güzel” diye sordu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve Yakuplu Kent Ormanı hizmete girdi.