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İmamoğlu’nun paylaşımına İYİ Partili Ağıralioğlu’dan tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimleri etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımına tepki gösterdi. 

Güncellenme: 07:28, 08/03/2021
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İmamoğlu’nun paylaşımına İYİ Partili Ağıralioğlu’dan tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımına tepki göstererek,” HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey” ifadelerine yer verdi.

Ağıralioğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.

* Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

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Cinayet Corona Dünya HDP istanbul İYİ Parti Meral Akşener şehit sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:07:15,