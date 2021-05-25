İmralı’nın tutanakları Pensilvanya’ya gönderilmiş

Ankara Başsavcılığı, FETÖ'nün, adliyeler, yüksek yargı ve cezaevlerindeki personellerle ilgili mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 71 kişi hakkında “örgüt yöneticiliği” suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde yaptığı görüşmelere ilişkin tutanakların terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e gönderildiği belirlendi.

YARGIYA KOD ADI

İddianamede, yargıda çalışacak örgüt mensuplarının, mahrem imamlar tarafından seçildiği, adliyeler ve yüksek yargı kurumlarından kod isimlerle bahsedildiği anlatıldı. Yargıtay'a ‘Yavuz', Danıştay'a ‘Davut' ve HSK'ya da ‘Hasan' kod isimleri verildi.

Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Muhammet Ş.'nin Cezaevi ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü personelinden sorumlu imam olduğu kaydedildi. Şüphelinin örgüt için önemli görülen kişilerin genel müdürlükte görevlendirilmesini sağladığı aktarıldı. İddianamede, Muhammet Ş.'nin terörist başı Öcalan'ın bulunduğu İmralı F Tipi Cezaevi'ne geçici görevlendirmeler yaparak örgüt elemanlarını yerleştirdiği, bu kişiler aracılığıyla Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin tutanakları örgüte taşıyıp Pensilvanya'ya gönderdiği kaydedildi. YSK'dan ise G.A.Ş isimli bir imamın sorumlu olduğu belirtilen iddianamede “Örgüt, seçim kurullarını, seçim zamanlarında kendi mensuplarının sandıklarda görevlendirmesi amacıyla kullanmıştır” denildi.

FETÖ, adliyeleri 6 bölgeye ayırmış

Ceza infaz kurumları, yüksek yargı, adliyeler ve bölge imamları hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Türkiye adalet personeli ülke yapılanmasının 6 bölge üzerinden oluştuğu; bu bölge yapılanmalarının altında, birden fazla ili kapsayan ‘Dar Bölge Yapılanması', onun da altında il yapılanması bulunduğu anlatıldı. Dar bölge sorumluları ve il sorumlularının yardımcı veya yardımcılarının olduğu, dar bölge yapılanmalarının genellikle birden fazla ilden oluştuğu kaydedildi. İddianamede, il sorumlularının ağır ceza mahkemesi yargı alanlarına göre belirlendiği, 2013'ten önce, adliye ve cezaevi personeli sorumlularının farklı kişiler olduğu ancak 2013'ten sonra ceza infaz kurumu ve adliye personeli sorumluluklarının birleştirildiği, bu uygulamanın dönem dönem değiştirildiği vurgulandı.