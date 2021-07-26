Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Yasin Aktay'ın “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımında bulunan İnce, “Ekonomiyi batırdı! Kurtuluşu Suriyelilerde arıyor. “Suriyeliler giderse ekonomi çökermiş.” Ekonomi zaten çöktü! Gençler işsiz, babalar çaresiz, mutfakta dert pişiyor. Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek!” ifadelerini kullandı.