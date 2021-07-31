İnce’den Bakanlara yangın tepkisi

Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarının ardından Bakanların yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Vatanımız yanıyor. Bakanlar; ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla’ diye söze başlıyor. Sizin aklınız, görev bilinciniz yok mu? Talimat almasanız görevinizi yapmayacak mısınız” diye sordu.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, orman yangınlarının ardından Bakanların yaptığı açıklamalarda, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” ifadelerini kullanmalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“SU TAŞIRKEN KAYBETTİĞİMİZ ŞAHİN'İN TIRNAĞI BİLE OLAMAZSINIZ”

İnce, “Vatanımız yanıyor. Bakanlar; ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' diye söze başlıyor. Sizin aklınız, görev bilinciniz yok mu? Talimat almasanız görevinizi yapmayacak mısınız? Yangına su taşırken kaybettiğimiz evladımız Şahin'in, kahraman işçilerimizin tırnağı bile olamazsınız” dedi.