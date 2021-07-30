İnce: Cumhurbaşkanlığı’na 13 uçak, ormanlara 3 kiralık uçak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, orman yangınının yarattığı tahribatı incelemek için Manavgat'a gitti. Yangından zarar gören tüm canlıların acısını yüreğinde hissettiğini belirten İnce, “Sınırlarımızı da koruyamadılar; ormanlarımızı da! Cumhurbaşkanlığı’na 13 uçak, ormanlarımızı korumaya 3 kiralık uçak” dedi.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Manavgat'ta yaşanan yangın felaketini yerinde incelemek, yangında yaşanan can kaybı nedeniyle taziye ziyaretlerinde bulunmak, vatandaşları dinlemek ve ‘geçmiş olsun' temennilerini iletmek üzere Antalya'ya geldi.

“SINIRLARIMIZI DA KORUYAMADILAR; ORMANLARIMIZI DA!”

Ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İnce, “Yangından zarar gören tüm insanlarımızın, ağaçlarımızın, kurduyla, kuşuyla tüm canlıların acısını yüreğimde hissediyorum. Sınırlarımızı da koruyamadılar; ormanlarımızı da! Cumhurbaşkanlığı'na 13 uçak, ormanlarımızı korumaya 3 kiralık uçak” ifadelerini kullandı.