İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarında meydana geldi.

İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu havaya ateş eden kişilerin yaşları 18’den küçük M.A., A.A. ile A.Ü. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında A.A.’nın belinde sakladığı kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA