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İndirimi gören coronayı unuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir mağazada düzenlenen indirim kampanyasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, coronaya adeta davetiye çıkardı.

Güncellenme: 18:10, 01/02/2021
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İndirimi gören coronayı unuttu

Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ederken Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir mağazada kampanya yapılması üzerine vatandaşlar, mağazaya akın etti.

Mağaza önünde uzun süreli kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi unutmaları ise adeta coronaya davetiye çıkardı. Yaşanan kuyruğu gören duyarlı vatandaşlar ise mağaza yönetimi ve sosyal mesafeyi unutan vatandaşlara tepki gösterdi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyrukta zaman zaman da sıra tartışmaları yaşandı. İHA

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