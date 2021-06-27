İngiltere’de Covid aşısı ücretsiz danışmanlarını gözden geçir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Hatay'da yaptığı konuşmada, İngiltere'de Covid-19 aşısı karşılığında 100 sterlin ücret alındığını söyledi. BBC Türkçe ise Erdoğan'ı yalanladı. Londra'da doktor olarak çalışan AKP Balıkesir eski Milletvekili Turhan Çömez de “10 yıldır İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS'te çalışıyorum. Tüm Birleşik Krallık'ta Covid aşısı ücretsizdir. Sayın Cumhurbaşkanı danışmanlarını gözden geçirmeli” açıklaması yaptı. 43 milyon kişinin ilk doz, 32 milyon kişinin de iki doz aşı olduğu İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor.

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İngiltere'de Pfizer-BioNTech, Oxford-Astra Zeneca ve Moderna aşıları uygulanıyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılama kampanyası için “Pandemiden çıkış yolumuz aşıdır. Aşı için sizden asla para istenmeyecek” demişti. Birleşik Krallık'ta Ulusal Sağlık Sistemi NHS'nin verdiği diğer sağlık hizmetlerinden de herhangi bir ücret alınmıyor. İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler'de 18 yaşın üzerindeki, İskoçya'da ise 30 yaşın üzerindeki herkese ilk doz aşı sunuluyor. İngiltere'de hastalık belirtisi gösterenler için Covid-19 testleri de ücretsiz yapılıyor. Ancak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kırmızı kategoride olan ülkelerden gelenler ise 10 gün otel karantinasında kalıyor ve bu kişilerden 1750 sterlin ücret alınıyor.