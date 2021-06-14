İngiltere’de haber olmuştu: ‘Hawala’ baskınında 32 gözaltı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray çevresinde, mayıs ve haziran aylarında, “Turizm ve Seyahat Acentesi” adı altında göçmen kaçakçılığı yapan bazı şüphelileri tespit etti.

HAWALA SİSTEMİ

Yapılan araştırmalarda göçmen kaçakçılarının, ülkemizden Avrupa’ya gidecek kişileri götürme karşılığında “Hawala” yöntemini kullandığı anlaşıldı. İddiaya göre, kaçak olarak Avrupa’ya gidecek kişiler anlaştıkları tutarı “Hawala” (Banka üzerinden yapılmayan yasa dışı havale sistemi) işlemi yapan döviz bürosu, kuyumcu ve para transfer merkezi gibi yerlere yatırıyordu. Buna karşılık olarak da şifre alıyorlardı. Gidecekleri ülkelere vardıklarında bu şifreler göçmen kaçakçılarına veriliyordu. Şifreleri alan kaçakçılar da alacakları paraları daha çok Aksaray’da bulunan bu merkezlerden temin ediyordu.

32 GÖZALTI

Polis ekipleri, benzer yöntemlerle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 2 ayda 8 farklı adrese operasyon düzenledi. Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler’de düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli yakalandı.

8 MİLYON 816 BİN LİRA

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 810 İngiliz sterlini, 290 İsviçre frangı ele geçirildi. Güncel tutarı 8 milyon 816 bin 605 lira olan paranın göçmen kaçakçılığında kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

11 TUTUKLAMA

Şüpheler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol uygulandı. Diğer 12 şüpheli ise serbest kaldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2021 yılı içerisinde toplam 22 operasyon yaptığı belirtildi. Düzenlenen baskınlarda, 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

İNGİLİZ GAZETESİ HABER YAPMIŞTI

İngiliz Sunday Times gazetesi, önceki gün yaptığı haberde, insan kaçakçılığıyla ilgili bir muhabirin izlenimlerini haber yapmıştı. Kılık değiştirerek Aksaray’da kaçak göçmen rolüne bürünen muhabir, seyahat acentelerinden aleni olarak kaçak göçmen tarifesi uygulandığını öne sürmüştü. İngiltere’ye yasa dışı yollardan gitmenin bedelinin 10 bin ila 15 bin sterlin olduğunu belirtmişti.