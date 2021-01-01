‘İnsan canı bu kadar ucuz mu?’

İstanbul Ümraniye’de, inşaat işçisi 49 yaşındaki Halit Balicak, 27 Kasım 2017'de inşaatta yüksekten düşme sonucu yaralandı.

Talihsiz işçi olaydan birkaç gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturmada alınan bilirkişi raporuna göre, işveren uygun sayıda ilk yardımcı bulundurmadı, hayatını kaybeden işçi baret takmadı. Şantiye sorumlusu ise iş güvenlik eğitimlerini takip etmedi.

İşveren ve şantiye sorumlusu hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KUSURLU BULUNDULAR

Dava sürerken mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, işverenler Sırrı Çurgotay, Nurettin Uğur Avcı ve şantiye sorumlusu Levent Öztok’un gerekli tedbirleri hayata geçirmediği ve bu durumun kazanın oluşumuna önemli ölçüde zemin hazırladığı belirtilerek, ‘asli kusurlu’ oldukları kaydedildi.

Ancak bilirkişiler hayatını kaybeden işçinin de ihmali ve kusuru olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden işçi Halit Balicak’ın can güvenliği yönünden düşme riski olan bir konumda bulunurken dikkatli ve tedbirli hareket etmesi gerektiği belirtilerek, ‘tali kusurlu’ olduğu tespit edildi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Levent Öztok, Sırrı Çurgotay ve Nurettin Uğur Avcı'yı “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan önce 3’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ardından indirim yaparak, sanıklara 2’şer yıl 11’er ay hapis cezası verdi. Hapis cezasını para cezasına çeviren mahkeme, sanıkları ayrı ayrı 21 bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı.

‘BİR İNSAN CANINA 21 BİN LİRA NASIL PAY BİÇİLİYOR'

Halit Balivak’ın yıllardır hukuk mücadelesi veren kızı ise karara isyan etti. Canan Balicak babasına baret verilmediği iddiasında bulunarak, “Babama bir baret verilmedi. Verilseydi zaten takardı. Sanıkların 6 yıla kadar hapisleri isteniyordu. Ama 3 buçuk yıl ceza verip, para cezasına çevirdiler. Haklı olmamıza rağmen, haksız pozisyona düştük. Bu kişi benim babam. Başkasının da babası olabilirdi. 2 bin lira için ölüyor ama ölmesinin karşılığı 21 bin lira. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Bir insan pisi pisine ölüme itilir mi? Bir insan canına 21 bin lira nasıl pay biçiliyor?” ifadelerini kullandı.