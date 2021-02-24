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İnternetten 6 bin 300 liralık telefon aldı, kutudan bakın ne çıktı

İnternet üzerinden 6 bin 300 lira değerinde bir telefon satın alan Yasin Ayar, gelen kargodan bisküvi çıkmasıyla büyük şok yaşadı. Polise başvuran Ayar, şikayetçi oldu.

Güncellenme: 10:20, 24/02/2021
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İstanbul Bakırköy'de yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden satış yapan bir siteden yaklaşık 6 bin 300 lira değerinde bir telefon satın aldı. Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı.

Telefon diye gönderilen kargodan bisküvi çıktı. Şoka giren Yasin A. hemen kargo görevlisinin peşinden giderek mağduriyetini bildirdi. Ardından karakola giden Ayar, firmadan şikayetçi oldu.

Foto: İHA

Mağdur olduğunu dile getiren Yasin Ayar “İnternet üzerinden ürün aldım kendime 6 bin 300 lira değerinde ürünü açtığımda içerisinden bisküvi çıktı, şok oldum. Bununla alakalı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi gün içerisinde geldi ürün, açtığımda bisküvi çıktı. Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim o kadar para verdim” ifadelerini kullandı. (İHA)

Bakırköy internet istanbul para
Yayınlanma Tarihi:10:07,