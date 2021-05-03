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İnterpol, Cihan Saral’ı Türkiye’ye iade etti

İstanbul'da cinayetten yağmaya çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen suç örgütü 'Sarallar'a yönelik operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda Etiler'de 2 kişinin öldürülmesi olayında kırmızı bültenle aranan Cihan Saral'ın İnterpol tarafından Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 13:08, 03/05/2021
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İnterpol, Cihan Saral’ı Türkiye’ye iade etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul’da Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma amaçlı tehdit”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Mala zarar verme” ile “6136 SKM” suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Nisan günü İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı baskınlarda, şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 580 adet de mermi ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN BELİRLENENE BAZI SUÇLARI

Yapılan araştırmalarda örgütün bazı eylemleri de gün yüzüne çıktı. Örgüt lideri Ö.K.’nin, Bakırköy’de bulunan bir arsayı üzerine devraldığı ve arsa sahibi 2 kişiyi kurşunlattığı öğrenildi. Yine örgüt üyelerinin Küçükçekmece ilçesinde bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

CİHAN SARAL TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ 

Ayrıca örgüt tarafından 19 Temmuz 2016’da Etiler’de Veysel Kadayıfçıoğlu ile bir kişinin öldürüldüğü saldırının faili olarak kırmızı bültenle aranan Cihan Saral’ın da İnterpol tarafından Makedonya'da yakalanarak İstanbul’a getirldiği ve 1 Mayıs günü sevk edildiği mahekemce tutuklandığı ortaya çıktı. Yakalanan 8 şüphelinin de bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:12:04,