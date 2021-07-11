Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnterpolün aradığı Aydınlı kaptan göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki E,C. İsimli kaptanın Marmaris’ten zodiak bota bindirdikleri göçmenleri Rodos sahiline bırakırken yakalandığı ve çıkarıldığı mahkeme  tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Kaptanın 1,5 yıldır Yunan polisi ve İnterpol tarafından göçmen kaçakçılığından arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 16:26, 11/07/2021
HaberlerGündem
İnterpolün aradığı Aydınlı kaptan göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Haberi Rodos Adası'nda yayın yapan www.dimokratiki.gr haber sitesi bugün okuyucularına duyurdu.

GÖÇMENLERİ SAHİLE BIRAKIRKEN YAKALANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki E.C. isimli kaptanın 8 Temmuz 2021 tarihinde sabaha karşı 04.00 sıralarında Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nden zodiak bota bindirdiği 9 göçmeni Akandia sahiline çıkartırken Yunan sahil güvenliğine yakalandı. 6 Göçmen kayıplara karışırken, E.C. üç göçmen ile birlikte yakalandı.

MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

E.C. nin Cuma günü yapılan duruşmasında kaptan E.C. nin göçmenleri Marmaris'ten Rodos’a getirdiğini itiraf ettiği ve bu taşımayı birkaç kez yaptığını söylediği belirtildi. Mahkemede E.C. hakkında 2020 yılında ine göçmen kaçakçılığı suçlaması ile interpol tarafından arandığı ve hakkında tutuklama kararı olduğu açıklandı.

Yunanistan mahkemelerinde hakkında üç ayrı dava bulunduğu ortaya çıkan E.C. tutuklanarak Rodos Cezaevi'ne gönderildi.

aydın Cuma dava Haber mahkeme Marmaris Yunanistan