İnterpol’ün aradığı İranlı İstanbul’da yakalandı

Azerbaycan polisi , Foroozanmehr'in Türkiye'de olabileceğine yönelik İnterpol üzerinden Türk güvenlik birimleri ile iletişim kurdu. Bunun üzerine başlatılan çalışmada şüphelinin Şişli'de olduğu tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Foroozanmehr'in Şişli'de ailesiyle birlikte kaldığını belirledi.

Evi takibe alan ekipler, şüpheli dışarı çıkınca bir süre takip etti. Foroozanmehr'in sokakta yürürken gözaltına alındı. Foroozanmehr'in emniyette “Kimseyi dolandırmadım, ben kandırıldım” dediği iddia edildi.