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İnterpol’ün aradığı İranlı İstanbul’da yakalandı

İnterpol bülteniyle bütün dünyada aranan Farzad Foroozanmehr, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İddiaya göre, Farzan Foroozzanmehr, İran ve Azerbaycan’da inşaat alanında bazı dolandırıcılık olaylarına karıştı.

Habip ATAM
Güncellenme: 14:08, 17/03/2021
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Azerbaycan polisi , Foroozanmehr'in Türkiye'de olabileceğine yönelik İnterpol üzerinden Türk güvenlik birimleri ile iletişim kurdu. Bunun üzerine başlatılan çalışmada şüphelinin Şişli'de olduğu tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Foroozanmehr'in Şişli'de ailesiyle birlikte kaldığını belirledi.

Evi takibe alan ekipler, şüpheli dışarı çıkınca bir süre takip etti. Foroozanmehr'in sokakta yürürken gözaltına alındı. Foroozanmehr'in emniyette “Kimseyi dolandırmadım, ben kandırıldım” dediği iddia edildi.

Azerbaycan dolandırıcılık İran istanbul Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:05,