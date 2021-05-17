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İntihar mı, cinayete teşebbüs mü?

İzmir'de 24 yaşındaki bir kadın, sevgilisi olduğu öğrenilen D.Ö.'yle tartıştıktan sonra dördüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Polis olayın intihar mı, yoksa cinayete teşebbüs mü olduğunu araştırıyor. Gözaltına alınan 35 yaşındaki zanlı ise tutuklandı.

Güncellenme: 07:37, 17/05/2021
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İntihar mı, cinayete teşebbüs mü?

Olay, İzmir’in Konak ilçesindeki bir deki bir apartmanda meydana geldi. D.Ö. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen D.K. arasında ayrılma kararı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 24 yaşındaki D.K., dördüncü kattan aşağı düştü.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. D.K.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri 35 yaşındaki D.Ö.’yü gözaltına alırken, olayın intihar mı ettiği yoksa cinayete teşebbüs mü olduğunu araştırıyor. Emniyet’teki ifadesinde sevgilisinin intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden D.Ö. tutuklandı. (DHA)

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