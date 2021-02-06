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İplik, işçinin hayatına mâl oldu

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında üzerine iplik balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:02, 06/02/2021
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İplik, işçinin hayatına mâl oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan İrfan Arslanhan (47) ve A.K (50) çalışırken iplik balyalarının üzerlerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İrfan Arslanhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer işçi A.K'nin hayati tehlikesi devam ederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İHA

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