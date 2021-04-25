Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
* Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor.
* Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor. Komandolarımızın “ara-bul-yok et” parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzakları ile silah ve mühimmat tespit edilmeye başlandı.
Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde:
⁃ 2 adet mayın
⁃ 24 adet EYP
⁃ 1 adet mağara
⁃ 4 adet hafif silah
⁃ 1 adet ağır silah
⁃ 1 adet roketatar
⁃ 151 adet hafif silah mühimmatı
⁃ 85 adet ağır silah mühimmatı
⁃ 3 adet roketatar mühimmatı
⁃ 2 adet havan/top mühimmatı
ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir.