Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

* Karadan sızarak ve hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hâle getirmek için operasyonları sürdürüyor.

* Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor. Komandolarımızın “ara-bul-yok et” parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzakları ile silah ve mühimmat tespit edilmeye başlandı.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde:

⁃ 2 adet mayın

⁃ 24 adet EYP

⁃ 1 adet mağara

⁃ 4 adet hafif silah

⁃ 1 adet ağır silah

⁃ 1 adet roketatar

⁃ 151 adet hafif silah mühimmatı

⁃ 85 adet ağır silah mühimmatı

⁃ 3 adet roketatar mühimmatı

⁃ 2 adet havan/top mühimmatı

ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir.