Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü

Türkiye’de yatırımları bulunan Iraklı iş insanı N.H.M. birkaç yıldır kendisine ve iş yerlerine yönelik silahlı tehdit alıyordu. Olay saatlerinde lojistik firmasına gelen bir şüpheli daha önce iş insanının yanında gördüğü koruma görevlisi Muhammet Şevki Taner’e (50) N.H.M.’nin nerede olduğunu sordu.

SİLAHINI ÇEKİP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Kapı önünde bir süre tartıştıktan sonra şahıs, Taner’e art arda 3 el ateş edip kaçtı. Vücuduna gelen mermiler nedeniyle ağır yaralanan Taner, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Yaşanan cinayet anı ise yine aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahsın korumalarla konuşup tartışması ve ardından korumaların arkasına döndükten sonra 3 el ateş edip yaya olarak kaçması ve ihbar üzerine ambulansın olay yerinde gelmesi görülüyor. (İHA)