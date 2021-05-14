İran sınırında şehit edilen Özel Harekat polisi Veli Kabalay toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Bölücek Hudut Karakolu'nda devam eder duvar inşaatında güvenlik sağlamak amacıyla görevlendirilen Özel Harekat timine sınırın İran tarafından taciz atışı yapıldı. Taciz sonucu ağır yaralanan polis memuru Veli Kabalay kaldırıldığı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Şehidin cenazesi bugün memleketi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent köyüne getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi. Şehit polisin eşi Şükren Kabalay sinir krizi geçirdi, acil servis ekipleri tarafından gözetim altında tutuldu.

Oğlunun tabutu başında gözyaşı döken anne Aysel Kabalay “Bayram günü şehit olacakmış yavrum. O benim gözbebeğimdi” diyerek ağladı.

BABA KABALAY: İNTİKAMI ALINMAZSA HAKKIMI HELAL ETMEM

Baba İsmail Kabalay'ı sakinleştirmek mümkün olmadı. Sık sık oğlunun tabutuna sarılan İsmail Kabalay; “Oğlumun intikamı alınmadan hakkımı helal etmiyorum. O da hakkını helal etmezdi. Doyamadım yavruma. Doyamadan kaybettim” diyerek gözyaşı döktü.