İran’dan geldi, 11 günde ikamet aldı aşı oldu

İran'da yaşayan 68 yaşındaki Peri Şahbaz, ülkesinde aşı olmayı beklerken Alanya'da yaşayan müzik öğretmeni oğlu Siyaveş Şahbaz'ın yanına geldi. Burada bir süre oğlunun yanında kalan Şahbaz, kendi yaş gruplarının aşılandığı öğrendi. Şahbaz, bunun üzerine Alanya Göç İdaresi'ne giderek ikamet başvurusu yaptı. Şahbaz, başvurusu kısa süre içinde tamamlandıktan sonra aşı olması için randevu aldı. 28 gün önce 1. doz aşını yaptıran Şahbaz, bugün de 2. doz aşını Alanya Kestel Dr. Turgut Hakan Önür Aile Sağlık Merkezine gelerek oldu.

“İRAN’DA AŞI OLAMADIM TÜRKİYE’DE OLDUM”

İran'da korona virüs aşısı olamadığını aktaran Şahbaz, Türkiye'de çok hızlı bir şekilde olduğunu ifade etti. Şahbaz, “Ben bir süredir buradayım. İran'da şimdi nasıl bilmiyorum ama ben orada olduğumda 60 yaşındaki kişilere aşı yapmıyorlardı. Galiba şimdi yeni yeni aşılanmaya başlanıldı orada. Burada Alanya Göç İdaresine çok teşekkür ediyorum. Sadece 11 gün içerisinde ikametimi aldım. İkametten sonra hemen aşı oldum. Kendilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu. (İHA)

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