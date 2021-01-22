İş adamına ‘itibar temizliği’ şantajı

Soruşturma yaklaşık 2 ay önce gazete veya haber sitesi görünümlü çeşitli internet siteleri üzerinden peşpeşe asılsız ve yalan haberler üzerinden şantaj yapılmasının ardından başladı.

Kendini medya mensubu ve ‘sarı basın kartı sahibi' gazeteci olarak tanıtan zanlılar, ‘itibar temizliği' adı altında bağlantılı oldukları internet sitelerinde yaptıkları haberlerin kaldırılması karşılığında Erol D.'den 500 bin TL para istedi.

Zanlılar parayı vermemesi durumunda da şirketleri, ailesi ve çevresindekiler hakkında asılsız haberlerin devam edeceği konusunda E.D.’yi tehdit etti.

PARA İÇİN GELEN ZANLILARA SUÇ ÜSTÜ

Savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine Emniyet güçleri ile iş birliği yapan iş adamı Erol D., istedikleri parayı vereceğini söyleyerek suçluları ofisine davet etti.

Görüşme esnasında parayı almak için tehditlerine devam eden şüpheliler, seri numarası önceden polis tarafından alınan 500 bin TL'yi alarak ofisten ayrıldı.

Ofis çıkışında polis tarafından yapılan baskında şantaj için aldıkları paralarla yakalandılar. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)