İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye operasyon

Denizli'de Pamukkale ve Honaz ilçelerinde iş insanlarının uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan iki kişilik çete suçüstü yakalandı. Pamukkale ve Honaz ilçe jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)'nin ortak operasyonunda iki şüpheli mağdur işadamı ile pazarlık yaparken yakalandı.

GİZLİ KAMERA İLE GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞLER

Sezer A. (30) ve Şükrü T. (32) adlı şüphelilerin internet üzerinden iletişime geçtikleri aralarında işadamı ve esnafların bir süre güvenini kazandığı daha sonra tuzak kurarak uygunsuz görüntülerini çektiği belirlendi. Daha önceden hazırladıkları mekanlara gizli kamera yerleştirdikleri, mağdurları oraya davet ederek görüntülerini kaydettiği öğrenilen şüphelilerin daha sonra tehditle para istedikleri ortaya çıktı.

EVLERİNE KADAR GİDİP PARA İSTEMİŞLER

Şüphelilerin tuzağına düşürdüğü 50 iş insanı ve esnaftan bazılarının evlerine kadar gittiği, kapıda para istediği, görüntülerini ailelerine göstermekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Direnen mağdurları, bu kez uygunsuz görüntülerini internete yüklemek ile tehdit eden şüphelilerin görüntüleri silmek için 20 bin ile 50 bin lira arasında para istedikleri belirlendi.

KAFETERYADA BASILDILAR

Şikayetlerin artması üzerine JASAT ekipleri iki şüpheliye suçüstü yaptı. Görüntüleri kaydedilen mağdur kişi ile bir kafeteryada buluşan şüpheliler uygunsuz görüntüleri silmek için 20 bin lira para istedi. Bu sırada JASAT ekipleri kafeteryaya baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. Uzun bir takibin ardından yapılan planlı operasyon sonrası şüpheliler tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye götürülürken gazetecilerin kendisini görüntülemesinden rahatsız olarak “Adam mı öldürdük” diye konuştu. Şüphelilerden Sezer A. “Bize komplo kuruldu” diyerek gazetecilere tepki gösterdi. Şüpheli Sezer A.’nın 8, Şükrü T.’ nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi.