İş insanı cinayeti davasında dehşet ifadeler: Yere düşene kadar sıktı

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müştekiler ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklardan Sergen Güler ise mahkemeye, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

İstanbul Beşiktaş'ta 14 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, ‘Kumar günü' olarak düzenlenen bir dernek açılışına giden iş insanı Ali Rıza Gültekin, Mehmet ile Mustafa Barışer kardeşlerinin yönettiği ve halk arasında ‘Barışerler grubu' olarak bilinen suç örgütü üyesi 5 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Gültekin’in öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu, 4’ü firari sanık olmak üzere toplam 25 sanıklı davanın 4. duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya gelen taraflar arasında duruşma öncesinde kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçleri tarafından yatıştırıldı.

“DÜKKANI HAZIRLA OYUN OLACAK”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Murat Üstün, beyanında, olay yerinde garsonluk yaptığını söyleyerek, “Saat 5 gibi Musrafa Çetinkaya beni aradı, ‘Dükkanı hazırla oyun olacak' dedi. 6 gibi Ali Rıza Gültekin geldi. Ofise geçtiler. Yarım saat sonra Cafer abi diye biri geldi. Müşteriler, ‘Bunlar kim?' diye sordu. Eniştem, ‘Tanıdık' dedi. Mustafa abi Sergen ve Bilal geldi. Birkaç dakika sonra silah sesi duydum. Mutfaktaydım saklandım. İçeriye bir baktım Sergen’i gördüm, ‘Kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek havaya ateş etti ve gitti” ifadelerini kullandı.

“KORUMALARINA ‘BUNU ÖLDÜRÜN' DEDİ”

Diğer tanık Muhammet Faruk Aydın ise, kumar hakemi olduğu için kendisini çağırdıklarını belirterek, “Masadan, oyuncu eksildiği için oyuncu çağırmaya gittim. Sergen'e ‘Oynar mısın' diye sordum, ‘Oynamaya geldim' dedi. Sergen oynamaya gelince, Ali Rıza kızarak, ‘Sen mi karşımda oynayacaksın' dedi. Sergen de ‘Paramızla oynuyoruz' dedi. Ali Rıza da Sergen'e, ‘Benim masamda oturma' dedi, kağıtları Sergen'e fırlattı. İkisi de elini beline attı. Ali Rıza kalkar kalkmaz geri oturdu. Silahı düştü. Sergen silahı aldı. Ali Rıza korumalarına ‘Bunu öldürün' dedi. Sergen de Ali Rıza'ya yere düşene kadar sıktı. Sergen, ‘Kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek gitti” dedi.

Mahkemede beyanı sorulan maktul Ali Rıza Gültekin'in oğlu Murat Gültekin, “Olayın nasıl olduğunu görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

MAHKEMEDEN BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Ilgın hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek, sanık Mehmet Özdemir’in zorla getirilmesine karar verdi.

Heyet, ayrıca haklarında yakalama kararı olan diğer sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan hakkında, yakalama kararının devamına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Ozan Araz ile Sergen Güler’in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, savunması alınmayan diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda ‘Barışerler grubu' olarak bilinen suç örgütü üyesi 25 sanık hakkında, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', ‘Tasarlayarak kasten öldürme', ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ‘Tefecilik yapmak', ‘Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', ‘Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit' ve ‘Silahla Yağma' suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.